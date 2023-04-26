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Жильё с бассейном в периферийная единица Кефалиния, Греция

demos kephallenias
6
Ликсурион
2
Аргостолион
1
7 объектов найдено
Дом 12 спален в периферия Ионические острова, Греция
Дом 12 спален
периферия Ионические острова, Греция
570 м²
€ 1,980,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
Дом 1 комната в периферия Ионические острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Ионические острова, Греция
1 Количество комнат 146 м²
€ 375,000
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
Дом 5 спален в периферия Ионические острова, Греция
Дом 5 спален
периферия Ионические острова, Греция
7 Количество комнат 204 м²
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 204 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Дом 6 спален в периферия Ионические острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Ионические острова, Греция
8 Количество комнат 346 м²
€ 2,995,000
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м в Кефалонии. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 6 спален в Ликсурион, Греция
Вилла 6 спален
Ликсурион, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,995,000
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м в Кефалонии. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 1 комната в Спартия, Греция
Вилла 1 комната
Спартия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
Коттедж 12 спален в Компофекрата, Греция
Коттедж 12 спален
Компофекрата, Греция
21 Количество комнат 12 ванных комнат Количество этажей 5
€ 1,980,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…

Параметры недвижимости в периферийная единица Кефалиния, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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