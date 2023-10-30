ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
периферийная единица Кефалиния
Студии
Квартиры-студии в периферийная единица Кефалиния, Греция
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
3
1
141 м²
Код недвижимости: HPS316 - Квартира на продажу в Мелиссии Орио Врилиза для € 420.000. Это 11…
€530,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Греция
4
204 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
€462,801
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
3
105 м²
5/5
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€356,803
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с lift
Афины, Греция
4
2
113 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€530,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Потамья, Греция
2
1
Код недвижимости: 1430 - Квартира на продажу в Тасос Потамия для € 80.000. Это 100 кв. Кварт…
€80,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с Spalni
Греция
3
3
Этот каменный дом на продажу в Ретимно-Крите, расположен в южной части острова, в деревне Ки…
€190,000
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с лифтом, с садом
Афины, Греция
5
410 м²
Отдельно стоящий дом в хорошем месте Диониса. В отличном состоянии. С амфитеатрическим видом…
€480,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7
1
160 м²
3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€89,297
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с furnishings
Афины, Греция
4
1
118 м²
4/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€446,485
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на город, с furnishings
Каландра, Греция
1
100 м²
1
Продается квартира площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира р…
€69,453
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Larissa, Греция
3
1
97 м²
2/1
Продается квартира площадью 97 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем эт…
€119,063
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером
периферия Центральная Македония, Греция
2
91 м²
2
Epektasi ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 91 m2, 2-й этаж…
€318,487
Рекомендовать
Параметры недвижимости в периферийная единица Кефалиния, Греция
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL