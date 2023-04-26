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Дома с видом на море в периферийная единица Кефалиния, Греция

demos kephallenias
6
Ликсурион
2
Аргостолион
1
7 объектов найдено
Дом 12 спален в периферия Ионические острова, Греция
Дом 12 спален
периферия Ионические острова, Греция
570 м²
€ 1,980,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
Дом 1 комната в периферия Ионические острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Ионические острова, Греция
1 Количество комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагаются на продажу три таунхауса на стадии строительства на острове Кефалония. Дома рас…
Дом 5 спален в периферия Ионические острова, Греция
Дом 5 спален
периферия Ионические острова, Греция
7 Количество комнат 204 м²
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 204 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Дом 1 комната в периферия Ионические острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Ионические острова, Греция
1 Количество комнат 900 м²
€ 1,100,000
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается в…
Коттедж 1 комната в Loukerata, Греция
Коттедж 1 комната
Loukerata, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Предлагается на продажу небольшой коттедж 40 кв.м вместе с земельным участком 750 кв.м, расп…
Коттедж 12 спален в Компофекрата, Греция
Коттедж 12 спален
Компофекрата, Греция
21 Количество комнат 12 ванных комнат Количество этажей 5
€ 1,980,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
Вилла 1 комната в Песада, Греция
Вилла 1 комната
Песада, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается в…

Параметры недвижимости в периферийная единица Кефалиния, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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