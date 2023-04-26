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Коттеджи с видом на горы в периферийная единица Кефалиния, Греция

demos kephallenias
3
Аргостолион
1
Ликсурион
1
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Loukerata, Греция
Коттедж 1 комната
Loukerata, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Предлагается на продажу небольшой коттедж 40 кв.м вместе с земельным участком 750 кв.м, расп…
Коттедж 12 спален в Компофекрата, Греция
Коттедж 12 спален
Компофекрата, Греция
21 Количество комнат 12 ванных комнат Количество этажей 5
€ 1,980,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…

Параметры недвижимости в периферийная единица Кефалиния, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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