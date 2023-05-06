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Жильё в периферийная единица Кефалиния, Греция

demos kephallenias
6
13 объектов найдено
Дом 12 спален в периферия Ионические острова, Греция
Дом 12 спален
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 12
Площадь 570 м²
€ 1,980,000
Дом 1 комната в периферия Ионические острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 146 м²
€ 375,000
Дом 1 комната в периферия Ионические острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€ 700,000
Дом 5 спален в периферия Ионические острова, Греция
Дом 5 спален
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 7
Площадь 204 м²
€ 600,000
Дом 6 спален в периферия Ионические острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 8
Площадь 346 м²
€ 2,995,000
Дом в периферия Ионические острова, Греция
Дом
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 219 м²
€ 690,000
Дом 1 комната в периферия Ионические острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
€ 1,100,000
Вилла 6 спален в Ликсурион, Греция
Вилла 6 спален
Ликсурион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 2,995,000
Коттедж 1 комната в Loukerata, Греция
Коттедж 1 комната
Loukerata, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 85,000
Вилла 1 комната в Спартия, Греция
Вилла 1 комната
Спартия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 375,000
Коттедж 12 спален в Компофекрата, Греция
Коттедж 12 спален
Компофекрата, Греция
Комнаты 21
Кол-во ванных комнат 12
Количество этажей 5
€ 1,980,000
Вилла 1 комната в Песада, Греция
Вилла 1 комната
Песада, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Коттедж 1 комната в Kourkoumelata, Греция
Коттедж 1 комната
Kourkoumelata, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 690,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кефалиния, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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