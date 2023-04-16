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Купить недвижимость с видом на море в периферийная единица Кея-Кифнос, Греция

demos kythnou
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10 объектов найдено
Дом 8 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 8 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
13 Количество комнат 1 000 м²
€ 2,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 3 …
Дом 1 комнатав периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 Количество комнат 1 035 м²
€ 8,700,000
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
Дом 2 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 Количество комнат 120 м²
€ 590,000
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из гостин…
Дом 4 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6 Количество комнат 270 м²
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Дом 3 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4 Количество комнат 136 м²
€ 1,225,000
Продается 2-этажная вилла площадью 136 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Домв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом
периферия Южные Эгейские острова, Греция
400 м²
€ 300,000
Предлагаем вашему вниманию комплекс из 4 ех коттеджей на одном из красивейших Кикладских ост…
Дом 4 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6 Количество комнат 154 м² Количество этажей 2
€ 570,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м на острове Миконос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Дом 3 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4 Количество комнат 600 м²
€ 4,600,000
Предлагается на продажу роскошный комплекс состоящий из трех вилл,на острове Миконос. Виллы …
Дом 9 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 9 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
12 Количество комнат 470 м²
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
Дом 4 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат 145 м²
€ 460,000
Продается 3-этажная вилла площадью 145 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одной …

Параметры недвижимости в периферийная единица Кея-Кифнос, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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