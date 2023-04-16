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Купить дом с видом на горы в периферийная единица Кея-Кифнос, Греция

5 объектов найдено
Дом 1 комнатав периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 Количество комнат 1 035 м²
€ 8,700,000
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
Дом 2 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 Количество комнат 120 м²
€ 590,000
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из гостин…
Дом 4 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6 Количество комнат 270 м²
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Дом 3 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4 Количество комнат 136 м²
€ 1,225,000
Продается 2-этажная вилла площадью 136 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Дом 4 спальнив периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат 145 м²
€ 460,000
Продается 3-этажная вилла площадью 145 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одной …

Параметры недвижимости в периферийная единица Кея-Кифнос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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