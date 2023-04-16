ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Эгейских островов
периферия Южные Эгейские острова
Купить недвижимость в периферийная единица Кея-Кифнос, Греция
demos kythnou
1
Очистить
13 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 8 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
13 Количество комнат
1 000 м²
€ 2,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 3 …
Дом 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 Количество комнат
1 035 м²
€ 8,700,000
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3 Количество комнат
120 м²
€ 590,000
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из гостин…
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6 Количество комнат
270 м²
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4 Количество комнат
136 м²
€ 1,225,000
Продается 2-этажная вилла площадью 136 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Дом
периферия Южные Эгейские острова, Греция
400 м²
€ 300,000
Предлагаем вашему вниманию комплекс из 4 ех коттеджей на одном из красивейших Кикладских ост…
Дом
периферия Южные Эгейские острова, Греция
510 м²
€ 1,100,000
Предлагаются на продажу 2 коттеджа общей площадью 510 кв.м на стадии строительства на о. Мик…
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6 Количество комнат
154 м²
Количество этажей 2
€ 570,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м на острове Миконос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Дом
периферия Южные Эгейские острова, Греция
130 м²
€ 325,000
Предлагаются на продажу три коттеджа на острове Кея. Коттедж площадью 140 кв.м. стоимостью 3…
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4 Количество комнат
600 м²
€ 4,600,000
Предлагается на продажу роскошный комплекс состоящий из трех вилл,на острове Миконос. Виллы …
Дом 9 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
12 Количество комнат
470 м²
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат
145 м²
€ 460,000
Продается 3-этажная вилла площадью 145 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одной …
Квартира 1 спальня
Дриопис, Греция
1 ванных комнат
37 м²
€ 65,000
Код недвижимости: 14417 - Эксклюзивность для продажи 1 Спальня, Мезонет общей площадью 37 кв…
Параметры недвижимости в периферийная единица Кея-Кифнос, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты