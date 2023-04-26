Вилла 5 спален Скала Рахонио, Греция 7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1

€ 1,000,000

Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…