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Виллы в Кавала, Греция

Кринидес
1
Лименария
1
Вилла В архив
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11 объектов найдено
Вилла 6 спален в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 6 спален
Nea Iraklitsa, Греция
2 ванных комнат 700 м²
€ 2,500,000
Property Code: HPS2516 - Villa FOR SALE in Eleitheres Nea Iraklitsa for €2.500.000 . This 70…
Вилла 2 комнаты в Кринидес, Греция
Вилла 2 комнаты
Кринидес, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 192 м²
€ 230,000
Продается вилла в Кринидесе, Филиппои префектуры Кавала за 230 000 € (Листинг № ΒΓ16). Еще о…
Вилла 3 спальни в Потос, Греция
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 485,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Вилла 5 спален в Скала Рахонио, Греция
Вилла 5 спален
Скала Рахонио, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 5 спален в Принос, Греция
Вилла 5 спален
Принос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 4 спаль…
Вилла 10 спален в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 10 спален
Nea Iraklitsa, Греция
16 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 4
€ 2,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 806 кв.м в Кавале. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 4 спальни в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 4 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 2 спальни в Принос, Греция
Вилла 2 спальни
Принос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
Вилла 6 спален в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 6 спален
Nea Iraklitsa, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 3 спальни в Скала Марион, Греция
Вилла 3 спальни
Скала Марион, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 495,000
В домах имеется гостиная зона. Кухня укомплектована посудомоечной машиной. духовкой, микро…

Параметры недвижимости в Кавала, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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