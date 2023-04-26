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Жильё с бассейном в Кавала, Греция

Тасос
14
Лименария
10
Керамоти
5
Кринидес
5
Элефтеруполис
5
5 объектов найдено
Дом 3 спальни в Скала Марион, Греция
Дом 3 спальни
Скала Марион, Греция
3 Количество комнат 220 м² -1 Этаж
€ 670,000
Skala Marion ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Кухня 4 Ванная Площадь: 220 m2, 2 Уровни, Новостро…
Дом 3 спальни в Nea Iraklitsa, Греция
Дом 3 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
3 Количество комнат 109 м² -1 Этаж
€ 310,000
Nea Iraklitsa ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 109 m2, , Новос…
Вилла 3 спальни в Потос, Греция
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 485,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Вилла 5 спален в Скала Рахонио, Греция
Вилла 5 спален
Скала Рахонио, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…

Параметры недвижимости в Кавала, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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