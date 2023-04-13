Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Восточная Македония и Фракия
  5. Kavala Prefecture
  6. Студии

Купить квартира-студия в Кавала, Греция

Студия В архив
Очистить
11 объектов найдено
Студия 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3 Этаж
€ 67,000
Кавала, Центр: Эксклюзивно из нашего офиса Продается центр независимой пентхауса, студия, 45…
Студия 1 ваннаяв Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 ванная
Kavala Prefecture, Греция
1 ванных комнат 35 м² 1 Этаж
€ 55,000
Студия на продажу в DEPOS, Кавала префектуры Кавала, за 55.000 € ( Листинг № ΝΠ594 ). Еще од…
Студия 1 ваннаяв Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 ванная
Kavala Prefecture, Греция
1 ванных комнат 35 м²
€ 55,000
Студия на продажу в DEPOS, Кавала префектуры Кавала, за 55.000 € ( Листинг № ΝΠ595 ). Еще од…
Студия 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира в Центре, Кавала префектуры Кавала, за 80.000 € ( Листинг № ΝΠ584 ). Еще …
Студия 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 52 м²
€ 45,000
Кавала: Студия на продажу 52 кв.м. на первом этаже 2 уровня. Он состоит из нижней площади, к…
Студия 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 55 м² 1 Этаж
€ 90,000
  Kavala, Center: Office for sale in a very privileged part of the market. 55 gross and 48 s…
Студия 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 33,000
 Кавала, Потамудийский район: Продается квартира площадью 49 кв.м. Недвижимость находится на…
Студия 2 комнатыв Palio, Греция
Студия 2 комнаты
Palio, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 170,000
Продается квартира в Палио, Кавала префектуры Кавала, за 170 000 € (Листинг № LA156). Еще од…
Студияв Kavala Prefecture, Греция
Студия
Kavala Prefecture, Греция
30 м²
€ 33,000
Студия на продажу в Рапсани, Кавала префектуры Кавала за 33 000 € (Листинг № ΒΓ115). Еще одн…
Студия 1 комнатав Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 18 м²
€ 25,000
Студия на продажу в Неа Перамос, Элефитер префектуры Кавала за 25.000 € (Листинг № ΝΠ253). Е…
Студия 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1 Этаж
€ 55,000
ПРОДАЕТСЯ ДОМА-СТУДИО 45 SQM ПОЛНОСТЬЮ Реновировано, 1000 МЕТРОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ КАВА…

Параметры недвижимости в Кавала, Греция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти