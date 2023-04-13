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Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Kavala Prefecture
Студии
Купить квартира-студия в Кавала, Греция
Студия
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11 объектов найдено
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Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
3 Этаж
€ 67,000
Кавала, Центр: Эксклюзивно из нашего офиса Продается центр независимой пентхауса, студия, 45…
Студия 1 ванная
Kavala Prefecture, Греция
1 ванных комнат
35 м²
1 Этаж
€ 55,000
Студия на продажу в DEPOS, Кавала префектуры Кавала, за 55.000 € ( Листинг № ΝΠ594 ). Еще од…
Студия 1 ванная
Kavala Prefecture, Греция
1 ванных комнат
35 м²
€ 55,000
Студия на продажу в DEPOS, Кавала префектуры Кавала, за 55.000 € ( Листинг № ΝΠ595 ). Еще од…
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира в Центре, Кавала префектуры Кавала, за 80.000 € ( Листинг № ΝΠ584 ). Еще …
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат
52 м²
€ 45,000
Кавала: Студия на продажу 52 кв.м. на первом этаже 2 уровня. Он состоит из нижней площади, к…
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат
55 м²
1 Этаж
€ 90,000
Kavala, Center: Office for sale in a very privileged part of the market. 55 gross and 48 s…
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 33,000
Кавала, Потамудийский район: Продается квартира площадью 49 кв.м. Недвижимость находится на…
Студия 2 комнаты
Palio, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 170,000
Продается квартира в Палио, Кавала префектуры Кавала, за 170 000 € (Листинг № LA156). Еще од…
Студия
Kavala Prefecture, Греция
30 м²
€ 33,000
Студия на продажу в Рапсани, Кавала префектуры Кавала за 33 000 € (Листинг № ΒΓ115). Еще одн…
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
18 м²
€ 25,000
Студия на продажу в Неа Перамос, Элефитер префектуры Кавала за 25.000 € (Листинг № ΝΠ253). Е…
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
1 Этаж
€ 55,000
ПРОДАЕТСЯ ДОМА-СТУДИО 45 SQM ПОЛНОСТЬЮ Реновировано, 1000 МЕТРОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ КАВА…
Параметры недвижимости в Кавала, Греция
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