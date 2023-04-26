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  5. Kavala Prefecture

Жильё с видом на горы в Кавала, Греция

Тасос
14
Лименария
10
Керамоти
5
Кринидес
5
Элефтеруполис
5
46 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Zygos, Греция
Коттедж 5 спален
Zygos, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 5 спален в Folia, Греция
Коттедж 5 спален
Folia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 65,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Кавале на стадии строительства. Первый этаж …
Коттедж 6 комнат в Кастро, Греция
Коттедж 6 комнат
Кастро, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 605,000
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
Квартира 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
В городе Кавала, в самом ее центре, продается квартира площадью 50 кв.м. Квартира находится …
Квартира 1 спальня в Скала Рахонио, Греция
Квартира 1 спальня
Скала Рахонио, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 220,000
Продается квартира площадью 213 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на третьем этаже…
Коттедж 4 спальни в Тасос, Греция
Коттедж 4 спальни
Тасос, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Коттедж 1 комната в Скала Марион, Греция
Коттедж 1 комната
Скала Марион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 285,000
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
Коттедж 2 спальни в Скала Сотирос, Греция
Коттедж 2 спальни
Скала Сотирос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 2 спальны…
Коттедж 1 комната в Теологос, Греция
Коттедж 1 комната
Теологос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продаётся двухэтажный каменный коттедж площадью 120 кв.м. Хозяин сделал капитальный ремонт в…
Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на втором этаже и…
Вилла 3 спальни в Потос, Греция
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 485,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на первом этаже и…
Коттедж 2 спальни в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
Коттедж 3 спальни в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 3 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 2 спальни в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 135,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
Коттедж 3 спальни в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 3 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одног…
Таунхаус 3 спальни в Palio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 5 спален в Nea Iraklitsa, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Iraklitsa, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Кавале. Второй этаж состоит из 3 спальных ко…
Квартира 2 спальни в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 спальни
Kavala Prefecture, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Кавале. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Таунхаус 4 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 400,000
Продаётся трехэтажный таунхаус площадью 177 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из …
Таунхаус 2 спальни в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 2 спальни
Скала Потамиас, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Коттедж 2 спальни в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
Таунхаус 4 спальни в Скала Марион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Скала Марион, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
Вилла 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Коттедж 2 спальни в Потамья, Греция
Коттедж 2 спальни
Потамья, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостин…
Таунхаус 4 спальни в Kavala Prefecture, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kavala Prefecture, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 2 спальни в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 2 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из гос…
Коттедж 5 спален в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 5 спален
Скала Рахонио, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
Таунхаус 3 спальни в Kavala Prefecture, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kavala Prefecture, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…

Параметры недвижимости в Кавала, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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