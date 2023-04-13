Купить дом с видом на море в Кавала, Греция

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Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Kavala Prefecture
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Дом 3 спальни
Скала Марион, Греция
3 Количество комнат
220 м²
-1 Этаж
€ 670,000
Skala Marion ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Кухня 4 Ванная Площадь: 220 m2, 2 Уровни, Новостро…
Дом 6 спален
Nea Iraklitsa, Греция
6 Количество комнат
700 м²
-1 Этаж
€ 2,500,000
Nea Iraklitsa ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 700 m2, 3…
Дом 3 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
3 Количество комнат
109 м²
-1 Этаж
€ 310,000
Nea Iraklitsa ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 109 m2, , Новос…
Коттедж 2 спальни
Скала Калирахис, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 2 спальных…
Дом 3 комнаты
Скала Рахонио, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
2 Этаж
€ 180,000
Тассос, Скала Рачониу: Продается недавно построенный дом площадью 160 кв.м. 3 уровня в отлич…
Коттедж 1 спальня
Ормос Принос, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 144,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 43 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из одной спал…
Дом 3 комнаты
Elaiochori, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
2 Этаж
€ 700,000
Продается 3 - этажный загородный дом, буквально с видом на море, с потрясающим видом на Эгей…
Коттедж 5 комнат
Кастро, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 500,000
Продается коттедж с небольшим участком на одном из красивейший островов в Эгейском море, Тас…
Коттедж 6 комнат
Кастро, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 605,000
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
Коттедж 1 комната
Скала Марион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 285,000
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
Коттедж 3 спальни
Скала Калирахис, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 3 спальных…
Коттедж 2 спальни
Скала Сотирос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 2 спальны…
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 485,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 135,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
Коттедж 3 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одног…
Коттедж 5 спален
Nea Iraklitsa, Греция
7 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Кавале. Второй этаж состоит из 3 спальных ко…
Таунхаус 4 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 400,000
Продаётся трехэтажный таунхаус площадью 177 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из …
Таунхаус 2 спальни
Скала Потамиас, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Коттедж 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
Таунхаус 4 спальни
Скала Марион, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
Вилла 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Коттедж 2 спальни
Потамья, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостин…
Таунхаус 4 спальни
Kavala Prefecture, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 235,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 2 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из гос…
Коттедж 5 спален
Скала Рахонио, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
Вилла 5 спален
Скала Рахонио, Греция
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
Таунхаус 3 спальни
Kavala Prefecture, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 4 спальни
Kavala Prefecture, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одного санузл…
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