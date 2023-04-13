Квартира 2 комнаты периферия Пелопоннес, Греция 2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²

Цена по запросу

Код недвижимости: 601501 - Квартира на продажу в Аргос Центр для € 115.000. Это 85 кв. Кварт…