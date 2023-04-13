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Купить коттедж с видом на море в Кавала, Греция

Керамоти
2
Лименария
2
Тасос
1
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22 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Скала Калирахис, Греция
Коттедж 2 спальни
Скала Калирахис, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 1 спальняв Ормос Принос, Греция
Коттедж 1 спальня
Ормос Принос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 144,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 43 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из одной спал…
Коттедж 5 комнатв Кастро, Греция
Коттедж 5 комнат
Кастро, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 500,000
Продается коттедж с небольшим участком на одном из красивейший островов в Эгейском море, Тас…
Коттедж 6 комнатв Кастро, Греция
Коттедж 6 комнат
Кастро, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 605,000
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
Коттедж 1 комнатав Скала Марион, Греция
Коттедж 1 комната
Скала Марион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 285,000
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
Коттедж 3 спальнив Скала Калирахис, Греция
Коттедж 3 спальни
Скала Калирахис, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 3 спальных…
Коттедж 2 спальнив Скала Сотирос, Греция
Коттедж 2 спальни
Скала Сотирос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 2 спальны…
Коттедж 2 спальнив Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
Коттедж 2 спальнив Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 135,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
Коттедж 3 спальнив Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 3 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 1 комнатав Скала Рахонио, Греция
Коттедж 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 125,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одног…
Коттедж 5 спаленв Nea Iraklitsa, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Iraklitsa, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Кавале. Второй этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 2 спальнив Скала Рахонио, Греция
Коттедж 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 2 спальнив Потамья, Греция
Коттедж 2 спальни
Потамья, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 2 спальнив Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 2 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из гос…
Коттедж 5 спаленв Скала Рахонио, Греция
Коттедж 5 спален
Скала Рахонио, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 4 спальнив Kavala Prefecture, Греция
Коттедж 4 спальни
Kavala Prefecture, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одного санузл…
Коттедж 3 спальнив Elaiochori, Греция
Коттедж 3 спальни
Elaiochori, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 3 спальнив Потамья, Греция
Коттедж 3 спальни
Потамья, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 480,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 6 спаленв Agiasma, Греция
Коттедж 6 спален
Agiasma, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 1 спальняв Большой Принос, Греция
Коттедж 1 спальня
Большой Принос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 153 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 3 спальнив Eleftheres, Греция
Коттедж 3 спальни
Eleftheres, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…

Параметры недвижимости в Кавала, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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