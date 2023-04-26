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Квартиры с видом на горы в Кавала, Греция

Тасос
6
Элефтеруполис
3
Керамоти
1
Лименария
1
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
В городе Кавала, в самом ее центре, продается квартира площадью 50 кв.м. Квартира находится …
Квартира 1 спальня в Скала Рахонио, Греция
Квартира 1 спальня
Скала Рахонио, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 220,000
Продается квартира площадью 213 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на третьем этаже…
Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на первом этаже и…
Квартира 2 спальни в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 спальни
Kavala Prefecture, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Кавале. Квартира расположена на первом этаже и состои…

Параметры недвижимости в Кавала, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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