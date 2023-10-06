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Виллы с бассейном в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
13
Кавала
13
Вилла В архив
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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Потос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Потос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€485,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€5,00 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Скала Рахонио, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,000,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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