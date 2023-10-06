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Виллы с видом на горы в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
13
Кавала
13
Вилла В архив
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6 объектов найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Скала Сотирос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Скала Сотирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
€630,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Потос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Потос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€485,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€5,00 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€630,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Принос, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Принос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
€450,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€1,20 млн

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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