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Таунхаусы с бассейном в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
17
Кавала
17
Таунхаус В архив
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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Palio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 550,000
Таунхаус 3 спальни в Palio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 600,000
Таунхаус 3 спальни в Palio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 620,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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