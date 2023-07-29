ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Студии
Квартиры-студии с видом на море в периферийная единица Кавала, Греция
Kavala Prefecture
69
Кавала
69
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 4 спальни
Греция, Греция
4
180 м²
-1
Achilleio ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 180 m2, 1 Уро…
€ 2,487,957
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
4
117 м²
1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У …
€ 666,772
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Афины, Греция
6
4
1
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€ 1,300,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
3
1
105 м²
2
A, Apartment 105 sq.m., 1st floor, 2nd floor, year of construction 2014, 3 b/r, living room,…
€ 250,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4
2
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
€ 325,000
Рекомендовать
Дом
Греция, Греция
74 м²
Этот прекрасный одноэтажный дом находится в отличном состоянии и всего в нескольких минутах …
€ 149,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Афины, Греция
3
2
Продается новая современная вилла с 3 спальнями площадью 200 кв. М на Крите, построенная на …
€ 1,100,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Греция, Греция
3
2
200 м²
Этот дом на продажу в Потамосе, расположен на склоне холма с прекрасным видом на сельскую ме…
€ 280,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
5/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€ 215,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Flogita, Греция
2
1
100 м²
Код недвижимости: HPS3767 - Квартира на продажу в Moudania Flogita для € 160.000 . Это 100 к…
€ 160,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€ 557,689
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Греция, Греция
4
215 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€ 547,351
Рекомендовать
Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL