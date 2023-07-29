Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Македонии и Фракии
  5. периферия Восточная Македония и Фракия
  6. Студии

Квартиры-студии с видом на горы в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
69
Кавала
69
Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 спальни в Kriopigi, Греция
Дом 3 спальни
Kriopigi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Код недвижимости: HPS2652 - Дом на продажу в Кассандра Криопиги за € 235.000. Это 111 кв. До…
€ 235,000
Дом 2 спальни в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 2 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
€ 447,832
Дом 3 спальни в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Дом 3 спальни
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Комнаты 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€ 1,343,497
Квартира 4 комнаты в Афины, Греция
Квартира 4 комнаты
Афины, Греция
Комнаты 4
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 109 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Цена по запросу
Дом 5 спален в Неа-Потидея, Греция
Дом 5 спален
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Дом расположен в пригороде деревни Неа Потидея ( 1500 метров от него ) всего в 150 метрах от…
€ 325,000
Дом 2 спальни в Skala Fourkas, Греция
Дом 2 спальни
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 2
Площадь 140 м²
Этаж -1
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 140 m2, 3 Уровни,…
€ 750,000
Квартира 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6
Apartment for sale in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 110.000€ (Listing No 2031). An…
€ 110,000
Коттедж 2 спальни в Kini, Греция
Коттедж 2 спальни
Kini, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Додеканес. Первый этаж состоит из г…
€ 260,000
Коттедж 2 спальни в Peristasi, Греция
Коттедж 2 спальни
Peristasi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€ 90,000
Квартира 2 спальни в Skala Fourkas, Греция
Квартира 2 спальни
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 130,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Property Code: HPS4037 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki Kato Toumpa for €233.200 . This …
€ 233,200
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…
€ 100,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти