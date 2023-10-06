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Жильё с видом на море в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
488
Кавала
488
Тасос
15
Лименария
10
Элефтеруполис
8
Керамоти
4
64 объекта найдено
Дом с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 408 м²
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
€400,000
Дом 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€300,000
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 7
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€300,000
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€345,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Avramylia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Avramylia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€345,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 126 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
€630,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Скала Сотирос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Скала Сотирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
€630,000
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€300,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
€450,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 6
Площадь 340 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€630,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€480,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 330 м²
Продается дуплекс площадью 330 кв.м в Кавале. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
€450,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€850,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одного санузл…
€500,000
Дом 5 спален с видом на море, с бассейном в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 5 спален с видом на море, с бассейном
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 7
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,000,000
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€5,00 млн
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 8
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
€430,000
Дом 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 177 м²
Количество этажей 3
Продаётся трехэтажный таунхаус площадью 177 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из …
€400,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€485,000
Дом с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 240 м²
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
€605,000
Дом с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 210 м²
Продается коттедж с небольшим участком на одном из красивейший островов в Эгейском море, Тас…
€500,000
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 8
Площадь 340 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€1,20 млн
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Кавале. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€215,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Скала Марион, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Скала Марион, Греция
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Этаж -1
Skala Marion ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Кухня 4 Ванная Площадь: 220 m2, 2 Уровни, Новостро…
€890,000
Дом 6 спален с видом на море, с садом, с камином в Nea Iraklitsa, Греция
Дом 6 спален с видом на море, с садом, с камином
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 6
Площадь 700 м²
Этаж -1
Nea Iraklitsa ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 700 m2, 3…
€2,50 млн
Коттедж 5 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кастро, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кастро, Греция
Комнаты 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж с небольшим участком на одном из красивейший островов в Эгейском море, Тас…
€500,000
Коттедж 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кастро, Греция
Коттедж 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
€605,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Скала Рахонио, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 213 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 213 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на третьем этаже…
€220,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Скала Марион, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Скала Марион, Греция
Комнаты 1
Площадь 408 м²
Количество этажей 3
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
€400,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Скала Калирахис, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Скала Калирахис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 3 спальных…
€265,000

Типы недвижимости в периферийная единица Кавала

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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