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Жильё с видом на горы в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
488
Кавала
488
Тасос
15
Лименария
10
Элефтеруполис
8
Керамоти
4
57 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Kokkinochori, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kokkinochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Кавале. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€120,000
Дом с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 408 м²
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
€400,000
Дом 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€300,000
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 7
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€300,000
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€345,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 126 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
€630,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Скала Сотирос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Скала Сотирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
€630,000
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€300,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
€450,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 6
Площадь 340 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€630,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€480,000
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€5,00 млн
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 8
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
€430,000
Дом 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 177 м²
Количество этажей 3
Продаётся трехэтажный таунхаус площадью 177 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из …
€400,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€485,000
Дом с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 240 м²
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
€605,000
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной спально…
€500,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€350,000
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 8
Площадь 340 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€1,20 млн
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Zygos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Zygos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной спально…
€500,000
Коттедж 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кастро, Греция
Коттедж 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
€605,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Скала Рахонио, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 213 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 213 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на третьем этаже…
€220,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Тасос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Тасос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€220,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Скала Марион, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Скала Марион, Греция
Комнаты 1
Площадь 408 м²
Количество этажей 3
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
€400,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Теологос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Теологос, Греция
Комнаты 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продаётся двухэтажный каменный коттедж площадью 120 кв.м. Хозяин сделал капитальный ремонт в…
€160,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Тасос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на втором этаже и…
€165,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Потос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Потос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€485,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Тасос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на первом этаже и…
€120,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€300,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€140,000

Типы недвижимости в периферийная единица Кавала

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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