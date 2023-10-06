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Жилая
Греция
периферийная единица Кавала
Жильё с видом на горы в периферийная единица Кавала, Греция
Kavala Prefecture
488
Кавала
488
Тасос
15
Лименария
10
Элефтеруполис
8
Керамоти
4
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57 объектов найдено
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kokkinochori, Греция
4
1
100 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Кавале. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€120,000
1
Рекомендовать
Дом с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
408 м²
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
€400,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
2
140 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€300,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
7
180 м²
3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€300,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4
230 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€345,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4
126 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
€630,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Скала Сотирос, Греция
4
2
126 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
€630,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
5
190 м²
2
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€300,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
3
130 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
€450,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
6
340 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€630,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
3
270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€480,000
Рекомендовать
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
1
550 м²
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€5,00 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
8
240 м²
4
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
€430,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4
177 м²
3
Продаётся трехэтажный таунхаус площадью 177 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из …
€400,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
5
270 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€485,000
Рекомендовать
Дом с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
240 м²
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
€605,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
5
250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной спально…
€500,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
2
100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€350,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
8
340 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Zygos, Греция
7
3
250 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной спально…
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кастро, Греция
6
240 м²
2
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
€605,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Скала Рахонио, Греция
2
1
213 м²
2/1
Продается квартира площадью 213 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на третьем этаже…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Тасос, Греция
6
1
250 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Скала Марион, Греция
1
408 м²
3
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Теологос, Греция
1
120 м²
2
Продаётся двухэтажный каменный коттедж площадью 120 кв.м. Хозяин сделал капитальный ремонт в…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Тасос, Греция
2
1
70 м²
1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на втором этаже и…
€165,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Потос, Греция
5
3
270 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€485,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Тасос, Греция
3
1
75 м²
1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на первом этаже и…
€120,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия, Греция
4
1
140 м²
2
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€300,000
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Chrysi Ammoudia, Греция
5
1
180 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€140,000
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