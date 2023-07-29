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Дома с бассейном в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
230
Кавала
230
Лименария
9
Тасос
9
Кринидес
6
Керамоти
3
Муниципалитет Нестос
3
14 объектов найдено
Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 620,000
Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 550,000
Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 600,000
Таунхаус 3 спальни в Palio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 550,000
Таунхаус 3 спальни в Palio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 620,000
Таунхаус 3 спальни в Palio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 600,000
Дом 5 спален в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 7
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
€ 1,000,000
Дом 1 комната в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 1 комната
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€ 5,000,000
Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€ 485,000
Дом 3 спальни в Скала Марион, Греция
Дом 3 спальни
Скала Марион, Греция
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Этаж -1
Skala Marion ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Кухня 4 Ванная Площадь: 220 m2, 2 Уровни, Новостро…
€ 890,000
Дом 3 спальни в Nea Iraklitsa, Греция
Дом 3 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Этаж -1
Nea Iraklitsa ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 109 m2, , Новост…
€ 310,000
Вилла 3 спальни в Потос, Греция
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€ 485,000
Вилла 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€ 5,000,000
Вилла 5 спален в Скала Рахонио, Греция
Вилла 5 спален
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
€ 1,000,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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