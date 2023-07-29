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периферия Восточная Македония и Фракия
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14 объектов найдено
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Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4
160 м²
3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 620,000
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Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4
150 м²
3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 550,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4
160 м²
3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 600,000
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Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
4
3
3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 550,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
4
3
3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 620,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
4
3
3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 600,000
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Дом 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
7
300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
€ 1,000,000
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Дом 1 комната
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
1
550 м²
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€ 5,000,000
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Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
5
270 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€ 485,000
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Дом 3 спальни
Скала Марион, Греция
3
220 м²
-1
Skala Marion ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Кухня 4 Ванная Площадь: 220 m2, 2 Уровни, Новостро…
€ 890,000
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Дом 3 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
3
109 м²
-1
Nea Iraklitsa ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 109 m2, , Новост…
€ 310,000
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Вилла 3 спальни
Потос, Греция
5
3
2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€ 485,000
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Вилла 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
1
1
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€ 5,000,000
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Вилла 5 спален
Скала Рахонио, Греция
7
5
1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
€ 1,000,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция
виллы
коттеджи
таунхаусы
Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция
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