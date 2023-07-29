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Дома с видом на море в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
230
Кавала
230
Лименария
9
Тасос
9
Кринидес
6
Керамоти
3
Муниципалитет Нестос
3
65 объектов найдено
Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€ 300,000
Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 620,000
Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 550,000
Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 600,000
Таунхаус 3 спальни в Palio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 550,000
Таунхаус 3 спальни в Palio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 620,000
Таунхаус 3 спальни в Palio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 600,000
Дом 5 спален в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 7
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€ 300,000
Дом 4 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€ 345,000
Коттедж 4 спальни в Avramylia, Греция
Коттедж 4 спальни
Avramylia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€ 345,000
Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 126 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
€ 630,000
Вилла 3 спальни в Скала Сотирос, Греция
Вилла 3 спальни
Скала Сотирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
€ 630,000
Дом 4 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€ 300,000
Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
€ 450,000
Дом 4 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 6
Площадь 340 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€ 600,000
Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€ 480,000
Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€ 850,000
Дом 4 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одного санузл…
€ 500,000
Дом 5 спален в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 7
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной с…
€ 1,000,000
Дом 1 комната в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 1 комната
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€ 5,000,000
Дом 4 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 8
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
€ 430,000
Дом 4 комнаты в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 комнаты
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 177 м²
Количество этажей 3
Продаётся трехэтажный таунхаус площадью 177 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из …
€ 400,000
Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€ 485,000
Дом в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 240 м²
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
€ 605,000
Дом в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 210 м²
Продается коттедж с небольшим участком на одном из красивейший островов в Эгейском море, Тас…
€ 500,000
Дом 6 спален в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 6 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 8
Площадь 340 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€ 1,200,000
Дом 3 спальни в Скала Марион, Греция
Дом 3 спальни
Скала Марион, Греция
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Этаж -1
Skala Marion ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Кухня 4 Ванная Площадь: 220 m2, 2 Уровни, Новостро…
€ 890,000
Дом 6 спален в Nea Iraklitsa, Греция
Дом 6 спален
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 6
Площадь 700 м²
Этаж -1
Nea Iraklitsa ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 700 m2, 3…
€ 2,500,000
Дом 3 спальни в Nea Iraklitsa, Греция
Дом 3 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Этаж -1
Nea Iraklitsa ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 109 m2, , Новост…
€ 310,000
Коттедж 2 спальни в Скала Калирахис, Греция
Коттедж 2 спальни
Скала Калирахис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 2 спальных…
€ 170,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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