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Дома с видом на горы в периферийная единица Кавала, Греция
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58 объектов найдено
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Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
2
140 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€ 300,000
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Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4
160 м²
3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 620,000
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Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4
150 м²
3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 550,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4
160 м²
3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 600,000
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Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
4
3
3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 550,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
4
3
3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 620,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
4
3
3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 600,000
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Дом 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
7
180 м²
3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€ 300,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4
230 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€ 345,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4
126 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
€ 630,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Скала Сотирос, Греция
4
2
2
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
€ 630,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
5
190 м²
2
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€ 300,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
3
130 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
€ 450,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
6
340 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€ 600,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
3
270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€ 480,000
Рекомендовать
Дом 1 комната
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
1
550 м²
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€ 5,000,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
8
240 м²
4
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
€ 430,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4
177 м²
3
Продаётся трехэтажный таунхаус площадью 177 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из …
€ 400,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
5
270 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€ 485,000
Рекомендовать
Дом
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
240 м²
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
€ 605,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
5
250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной спально…
€ 500,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
2
100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€ 350,000
Рекомендовать
Дом 6 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
8
340 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€ 1,200,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Zygos, Греция
7
3
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной спально…
€ 500,000
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат
Кастро, Греция
6
2
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
€ 605,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Тасос, Греция
6
1
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€ 220,000
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Коттедж 1 комната
Скала Марион, Греция
1
3
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
€ 285,000
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Коттедж 1 комната
Теологос, Греция
1
2
Продаётся двухэтажный каменный коттедж площадью 120 кв.м. Хозяин сделал капитальный ремонт в…
€ 160,000
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Вилла 3 спальни
Потос, Греция
5
3
2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€ 485,000
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Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
4
1
2
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€ 300,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция
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