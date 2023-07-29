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Дома с видом на горы в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
230
Кавала
230
Лименария
9
Тасос
9
Кринидес
6
Керамоти
3
Муниципалитет Нестос
3
58 объектов найдено
Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€ 300,000
Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 620,000
Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 550,000
Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 600,000
Таунхаус 3 спальни в Palio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 550,000
Таунхаус 3 спальни в Palio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 620,000
Таунхаус 3 спальни в Palio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Palio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 600,000
Дом 5 спален в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 7
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€ 300,000
Дом 4 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€ 345,000
Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 126 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
€ 630,000
Вилла 3 спальни в Скала Сотирос, Греция
Вилла 3 спальни
Скала Сотирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
€ 630,000
Дом 4 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€ 300,000
Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
€ 450,000
Дом 4 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 6
Площадь 340 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€ 600,000
Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€ 480,000
Дом 1 комната в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 1 комната
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€ 5,000,000
Дом 4 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 8
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
€ 430,000
Дом 4 комнаты в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 комнаты
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 177 м²
Количество этажей 3
Продаётся трехэтажный таунхаус площадью 177 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из …
€ 400,000
Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€ 485,000
Дом в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 240 м²
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
€ 605,000
Дом 5 спален в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной спально…
€ 500,000
Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€ 350,000
Дом 6 спален в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 6 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 8
Площадь 340 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€ 1,200,000
Коттедж 5 спален в Zygos, Греция
Коттедж 5 спален
Zygos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной спально…
€ 500,000
Коттедж 6 комнат в Кастро, Греция
Коттедж 6 комнат
Кастро, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 2
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
€ 605,000
Коттедж 4 спальни в Тасос, Греция
Коттедж 4 спальни
Тасос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€ 220,000
Коттедж 1 комната в Скала Марион, Греция
Коттедж 1 комната
Скала Марион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
€ 285,000
Коттедж 1 комната в Теологос, Греция
Коттедж 1 комната
Теологос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продаётся двухэтажный каменный коттедж площадью 120 кв.м. Хозяин сделал капитальный ремонт в…
€ 160,000
Вилла 3 спальни в Потос, Греция
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€ 485,000
Коттедж 2 спальни в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€ 300,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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