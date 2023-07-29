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Жилая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Коттеджи
Коттеджи с видом на море в периферийная единица Кавала, Греция
Kavala Prefecture
35
Кавала
35
Коттедж
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20 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни
Avramylia, Греция
5
3
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€ 345,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Скала Калирахис, Греция
3
1
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 2 спальных…
€ 170,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня
Ормос Принос, Греция
2
1
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 43 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из одной спал…
€ 144,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат
Кастро, Греция
5
2
Продается коттедж с небольшим участком на одном из красивейший островов в Эгейском море, Тас…
€ 500,000
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат
Кастро, Греция
6
2
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
€ 605,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната
Скала Марион, Греция
1
3
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
€ 285,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Скала Калирахис, Греция
4
1
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м на острове Тасос. Коттедж состоит из 3 спальных…
€ 265,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
4
1
2
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€ 300,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
4
2
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€ 255,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
5
1
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
€ 100,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одног…
€ 125,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
4
1
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€ 230,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
4
1
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из гос…
€ 210,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Скала Рахонио, Греция
8
2
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
€ 180,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Kavala Prefecture, Греция
5
3
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одного санузл…
€ 500,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Elaiochori, Греция
5
2
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€ 850,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Потамья, Греция
6
5
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€ 480,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален
Agiasma, Греция
8
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€ 270,000
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Коттедж 1 спальня
Большой Принос, Греция
3
2
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 153 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€ 150,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Eleftheres, Греция
4
2
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€ 280,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция
с видом на горы
с бассейном
недорогая
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