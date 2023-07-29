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  6. Коттеджи

Коттеджи с видом на горы в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
35
Кавала
35
Коттедж В архив
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19 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Zygos, Греция
Коттедж 5 спален
Zygos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной спально…
€ 500,000
Коттедж 6 комнат в Кастро, Греция
Коттедж 6 комнат
Кастро, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 2
На острове Тасос, продается отдельно-стоящий дом площадью 240 кв.м. Дом состоит из двух неза…
€ 605,000
Коттедж 4 спальни в Тасос, Греция
Коттедж 4 спальни
Тасос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€ 220,000
Коттедж 1 комната в Скала Марион, Греция
Коттедж 1 комната
Скала Марион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
€ 285,000
Коттедж 1 комната в Теологос, Греция
Коттедж 1 комната
Теологос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продаётся двухэтажный каменный коттедж площадью 120 кв.м. Хозяин сделал капитальный ремонт в…
€ 160,000
Коттедж 2 спальни в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€ 300,000
Коттедж 3 спальни в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 3 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€ 140,000
Коттедж 2 спальни в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€ 255,000
Коттедж 3 спальни в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 3 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
€ 100,000
Коттедж 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 1 комната
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одног…
€ 125,000
Коттедж 2 спальни в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€ 230,000
Коттедж 2 спальни в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 2 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из гос…
€ 210,000
Коттедж 5 спален в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 5 спален
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
€ 180,000
Коттедж 3 спальни в Потамья, Греция
Коттедж 3 спальни
Потамья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€ 480,000
Коттедж 6 спален в Agiasma, Греция
Коттедж 6 спален
Agiasma, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€ 270,000
Коттедж 1 комната в Теологос, Греция
Коттедж 1 комната
Теологос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продаетсякоттеджна окраине традиционного поселения Теологос Тасос, в тихом районе, свеликоле…
€ 250,000
Коттедж 1 спальня в Большой Принос, Греция
Коттедж 1 спальня
Большой Принос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 153 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
€ 150,000
Коттедж 3 спальни в Eleftheres, Греция
Коттедж 3 спальни
Eleftheres, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€ 280,000
Коттедж 2 спальни в Chaidefto, Греция
Коттедж 2 спальни
Chaidefto, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м в Кавале. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€ 230,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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