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Квартиры с видом на море в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
255
Кавала
255
Тасос
5
Элефтеруполис
4
Квартира В архив
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8 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 4
Площадь 330 м²
Продается дуплекс площадью 330 кв.м в Кавале. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
€450,000
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Кавале. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€215,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Скала Рахонио, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 213 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 213 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на третьем этаже…
€220,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Тасос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на втором этаже и…
€165,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена н…
€195,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Кавале. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€140,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 330 кв.м в Кавале. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
€450,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Кавале. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€100,000

Типы недвижимости в периферийная единица Кавала

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в периферийная единица Кавала, Греция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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