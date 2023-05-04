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Виллы с видом на море в Kavala Prefecture, Греция

Кавала
11
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7 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Потос, Греция
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 485,000
Вилла 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Вилла 5 спален в Скала Рахонио, Греция
Вилла 5 спален
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Вилла 10 спален в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 10 спален
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
€ 2,000,000
Вилла 4 спальни в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 4 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 600,000
Вилла 2 спальни в Принос, Греция
Вилла 2 спальни
Принос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 450,000
Вилла 6 спален в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 6 спален
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 1,200,000

Параметры недвижимости в Kavala Prefecture, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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