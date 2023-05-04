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  5. Kavala Prefecture

Жильё с бассейном в Kavala Prefecture, Греция

Кавала
511
Тасос
14
Лименария
10
Керамоти
5
Кринидес
5
Элефтеруполис
5
5 объектов найдено
Дом 3 спальни в Скала Марион, Греция
Дом 3 спальни
Скала Марион, Греция
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Этаж -1
€ 670,000
Дом 3 спальни в Nea Iraklitsa, Греция
Дом 3 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Этаж -1
€ 310,000
Вилла 3 спальни в Потос, Греция
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 485,000
Вилла 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Вилла 5 спален в Скала Рахонио, Греция
Вилла 5 спален
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,000,000

Параметры недвижимости в Kavala Prefecture, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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