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  6. Студии

Квартиры-студии в Kavala Prefecture, Греция

Кавала
59
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11 объектов найдено
Студия 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3
€ 67,000
Студия 1 ванная в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 ванная
Kavala Prefecture, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
€ 55,000
Студия 1 ванная в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 ванная
Kavala Prefecture, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 55,000
Студия 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
€ 80,000
Студия 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 52 м²
€ 45,000
Студия 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
€ 90,000
Студия 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 33,000
Студия 2 комнаты в Palio, Греция
Студия 2 комнаты
Palio, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 170,000
Студия в Kavala Prefecture, Греция
Студия
Kavala Prefecture, Греция
Площадь 30 м²
€ 33,000
Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
€ 25,000
Студия 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
€ 55,000

Параметры недвижимости в Kavala Prefecture, Греция

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