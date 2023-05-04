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  5. Kavala Prefecture

Жильё с видом на море в Kavala Prefecture, Греция

Кавала
511
Тасос
14
Лименария
10
Керамоти
5
Кринидес
5
Элефтеруполис
5
50 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 4 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 4
Этаж 3/1
€ 215,000
Дом 3 спальни в Скала Марион, Греция
Дом 3 спальни
Скала Марион, Греция
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Этаж -1
€ 670,000
Дом 6 спален в Nea Iraklitsa, Греция
Дом 6 спален
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 6
Площадь 700 м²
Этаж -1
€ 2,500,000
Дом 3 спальни в Nea Iraklitsa, Греция
Дом 3 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Этаж -1
€ 310,000
Коттедж 2 спальни в Скала Калирахис, Греция
Коттедж 2 спальни
Скала Калирахис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Коттедж 1 спальня в Ормос Принос, Греция
Коттедж 1 спальня
Ормос Принос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 144,000
Коттедж 5 комнат в Кастро, Греция
Коттедж 5 комнат
Кастро, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 500,000
Коттедж 6 комнат в Кастро, Греция
Коттедж 6 комнат
Кастро, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 2
€ 605,000
Квартира 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 90,000
Квартира 1 спальня в Скала Рахонио, Греция
Квартира 1 спальня
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 220,000
Коттедж 1 комната в Скала Марион, Греция
Коттедж 1 комната
Скала Марион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 285,000
Коттедж 3 спальни в Скала Калирахис, Греция
Коттедж 3 спальни
Скала Калирахис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 265,000
Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 110,000
Вилла 3 спальни в Потос, Греция
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 485,000
Коттедж 2 спальни в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 160,000
Коттедж 2 спальни в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 135,000
Коттедж 3 спальни в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 3 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 100,000
Коттедж 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 1 комната
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 125,000
Квартира 2 спальни в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 спальни
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 195,000
Коттедж 5 спален в Nea Iraklitsa, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 180,000
Квартира 2 спальни в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 спальни
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Таунхаус 4 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 3
€ 400,000
Таунхаус 2 спальни в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 2 спальни
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 220,000
Коттедж 2 спальни в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 230,000
Таунхаус 4 спальни в Скала Марион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Скала Марион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 430,000
Вилла 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Коттедж 2 спальни в Потамья, Греция
Коттедж 2 спальни
Потамья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Таунхаус 4 спальни в Kavala Prefecture, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 235,000
Коттедж 2 спальни в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 2 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 210,000
Коттедж 5 спален в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 5 спален
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 180,000

Параметры недвижимости в Kavala Prefecture, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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