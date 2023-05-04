ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Kavala Prefecture
Дома
Дома с видом на море в Kavala Prefecture, Греция
Кавала
236
Лименария
9
Тасос
8
Кринидес
5
Керамоти
4
Дом
Очистить
42 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Дом 3 спальни
Скала Марион, Греция
3
220 м²
-1
€ 670,000
Дом 6 спален
Nea Iraklitsa, Греция
6
700 м²
-1
€ 2,500,000
Дом 3 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
3
109 м²
-1
€ 310,000
Коттедж 2 спальни
Скала Калирахис, Греция
3
1
1
€ 170,000
Коттедж 1 спальня
Ормос Принос, Греция
2
1
1
€ 144,000
Коттедж 5 комнат
Кастро, Греция
5
2
€ 500,000
Коттедж 6 комнат
Кастро, Греция
6
2
€ 605,000
Коттедж 1 комната
Скала Марион, Греция
1
3
€ 285,000
Коттедж 3 спальни
Скала Калирахис, Греция
4
1
1
€ 265,000
Вилла 3 спальни
Потос, Греция
5
3
2
€ 485,000
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
4
1
2
€ 160,000
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
4
2
€ 135,000
Коттедж 3 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
5
1
2
€ 100,000
Коттедж 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1
2
€ 125,000
Коттедж 5 спален
Nea Iraklitsa, Греция
7
1
3
€ 180,000
Таунхаус 4 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
4
3
€ 400,000
Таунхаус 2 спальни
Скала Потамиас, Греция
3
1
2
€ 220,000
Коттедж 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
4
1
1
€ 230,000
Таунхаус 4 спальни
Скала Марион, Греция
8
4
1
€ 430,000
Вилла 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
1
1
€ 5,000,000
Коттедж 2 спальни
Потамья, Греция
3
1
1
€ 65,000
Таунхаус 4 спальни
Kavala Prefecture, Греция
6
2
1
€ 235,000
Коттедж 2 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
4
1
1
€ 210,000
Коттедж 5 спален
Скала Рахонио, Греция
8
2
1
€ 180,000
Вилла 5 спален
Скала Рахонио, Греция
7
5
1
€ 1,000,000
Таунхаус 3 спальни
Kavala Prefecture, Греция
4
1
1
€ 195,000
Коттедж 4 спальни
Kavala Prefecture, Греция
5
3
1
€ 500,000
Коттедж 3 спальни
Elaiochori, Греция
5
2
1
€ 850,000
Таунхаус 3 спальни
Скала Потамиас, Греция
4
2
2
€ 150,000
Вилла 10 спален
Nea Iraklitsa, Греция
16
3
4
€ 2,000,000
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Kavala Prefecture, Греция
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты