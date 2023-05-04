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Дома в Kavala Prefecture, Греция

Кавала
236
Лименария
9
Тасос
8
Кринидес
5
Керамоти
4
221 объект найдено
Дом в Kavala Prefecture, Греция
Дом
Kavala Prefecture, Греция
Площадь 120 м²
€ 78,000
Дом 2 комнаты в Nea Iraklitsa, Греция
Дом 2 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 105,000
Дом 2 спальни в Теологос, Греция
Дом 2 спальни
Теологос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 120,000
Дом 2 комнаты в Nea Iraklitsa, Греция
Дом 2 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 105,000
Дом 2 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Дом 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 205,000
Дом 2 комнаты в Agios Andreas, Греция
Дом 2 комнаты
Agios Andreas, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€ 155,000
Дом 1 спальня в Ормос Принос, Греция
Дом 1 спальня
Ормос Принос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 105,000
Дом 1 ванная в Amisiana, Греция
Дом 1 ванная
Amisiana, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€ 60,000
Дом 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Дом 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€ 275,000
Дом 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Дом 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€ 275,000
Дом 2 комнаты в Nea Iraklitsa, Греция
Дом 2 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
€ 320,000
Дом 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Дом 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€ 265,000
Дом 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Дом 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€ 265,000
Дом в Kavala Prefecture, Греция
Дом
Kavala Prefecture, Греция
Площадь 77 м²
€ 37,900
Дом 5 комнат в Kavala Prefecture, Греция
Дом 5 комнат
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
€ 179,000
Дом 3 спальни в Скала Рахонио, Греция
Дом 3 спальни
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 300,000
Дом 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Дом 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 60 м²
€ 68,000
Дом 2 спальни в Kallirachi, Греция
Дом 2 спальни
Kallirachi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 95,000
Дом в Sotiras, Греция
Дом
Sotiras, Греция
€ 40,000
Дом 6 комнат в Chortokopi, Греция
Дом 6 комнат
Chortokopi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 319 м²
€ 550,000
Дом 2 спальни в Лименария, Греция
Дом 2 спальни
Лименария, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€ 142,000
Дом 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Дом 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 160,000
Дом 4 комнаты в Элефтеруполис, Греция
Дом 4 комнаты
Элефтеруполис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2
€ 210,000
Дом 2 комнаты в Amisiana, Греция
Дом 2 комнаты
Amisiana, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Этаж 1
€ 80,000
Дом 4 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Дом 4 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2
€ 250,000
Дом 4 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Дом 4 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 170,000
Дом 7 комнат в Agios Andreas, Греция
Дом 7 комнат
Agios Andreas, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Этаж 1
€ 225,000
Дом 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Дом 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1
€ 178,000
Дом 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Дом 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€ 200,000
Дом 4 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Дом 4 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 120,000

Параметры недвижимости в Kavala Prefecture, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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