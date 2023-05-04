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Коттеджи с видом на горы в Kavala Prefecture, Греция

Кавала
38
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22 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Zygos, Греция
Коттедж 5 спален
Zygos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 500,000
Коттедж 5 спален в Folia, Греция
Коттедж 5 спален
Folia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 65,000
Коттедж 6 комнат в Кастро, Греция
Коттедж 6 комнат
Кастро, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 2
€ 605,000
Коттедж 4 спальни в Тасос, Греция
Коттедж 4 спальни
Тасос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Коттедж 1 комната в Скала Марион, Греция
Коттедж 1 комната
Скала Марион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 285,000
Коттедж 1 комната в Теологос, Греция
Коттедж 1 комната
Теологос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 160,000
Коттедж 3 спальни в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 3 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 140,000
Коттедж 2 спальни в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 160,000
Коттедж 2 спальни в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливия, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 135,000
Коттедж 3 спальни в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 3 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 100,000
Коттедж 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 1 комната
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 125,000
Коттедж 5 спален в Nea Iraklitsa, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 180,000
Коттедж 2 спальни в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 230,000
Коттедж 2 спальни в Потамья, Греция
Коттедж 2 спальни
Потамья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Коттедж 2 спальни в Chrysi Ammoudia, Греция
Коттедж 2 спальни
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 210,000
Коттедж 5 спален в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 5 спален
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 180,000
Коттедж 3 спальни в Потамья, Греция
Коттедж 3 спальни
Потамья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 480,000
Коттедж 6 спален в Agiasma, Греция
Коттедж 6 спален
Agiasma, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Коттедж 1 комната в Теологос, Греция
Коттедж 1 комната
Теологос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 250,000
Коттедж 1 спальня в Большой Принос, Греция
Коттедж 1 спальня
Большой Принос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 150,000
Коттедж 3 спальни в Eleftheres, Греция
Коттедж 3 спальни
Eleftheres, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 280,000
Коттедж 2 спальни в Chaidefto, Греция
Коттедж 2 спальни
Chaidefto, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 230,000

Параметры недвижимости в Kavala Prefecture, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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