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Квартиры с видом на море в Kavala Prefecture, Греция

Кавала
275
Тасос
6
Элефтеруполис
3
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8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 4 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 4
Этаж 3/1
€ 215,000
Квартира 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 90,000
Квартира 1 спальня в Скала Рахонио, Греция
Квартира 1 спальня
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 220,000
Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 110,000
Квартира 2 спальни в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 спальни
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 195,000
Квартира 2 спальни в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 спальни
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Квартира 2 спальни в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 спальни
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Квартира 2 спальни в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 спальни
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 100,000

Параметры недвижимости в Kavala Prefecture, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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