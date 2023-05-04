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Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Kavala Prefecture
Квартиры
Квартиры в Kavala Prefecture, Греция
Кавала
275
Тасос
6
Элефтеруполис
3
Квартира
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170 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
1
64 м²
2
€ 68,400
Квартира 3 комнаты
Элефтеруполис, Греция
3
1
126 м²
1
€ 120,000
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
1
145 м²
1
€ 195,000
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
1
102 м²
3
€ 200,000
Квартира 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
1
122 м²
1
€ 135,000
Квартира 4 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
4
3
162 м²
€ 300,000
Квартира 3 комнаты
Agios Andreas, Греция
3
1
105 м²
€ 195,000
Квартира 3 комнаты
Agios Andreas, Греция
3
1
105 м²
€ 195,000
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
2
2
84 м²
2
€ 190,000
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
2
2
78 м²
€ 160,000
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
1
150 м²
2
€ 177,000
Квартира 2 комнаты
Amygdaleonas, Греция
2
2
222 м²
€ 154,300
Квартира 2 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
2
2
88 м²
€ 220,000
Квартира 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
1
1
51 м²
1
€ 125,000
Квартира 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
1
1
51 м²
€ 145,000
Квартира 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
1
2
111 м²
€ 300,000
Квартира 2 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
2
1
64 м²
1
€ 160,000
Квартира 2 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
2
1
64 м²
€ 180,000
Квартира 2 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
2
2
87 м²
€ 220,000
Квартира 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
1
1
51 м²
1
€ 125,000
Квартира 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
1
1
51 м²
€ 135,000
Квартира 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
1
88 м²
2
€ 139,000
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
1
100 м²
1
€ 59,000
Квартира 15 комнат
Palio, Греция
15
1 050 м²
€ 2,700,000
Квартира 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
1
30 м²
€ 30,000
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
1
100 м²
4
€ 125,000
Квартира 6 комнат
Kavala Prefecture, Греция
6
3
476 м²
€ 480,000
Квартира 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
1
2
104 м²
€ 270,000
Квартира 2 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
2
1
64 м²
1
€ 160,000
Квартира 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
1
1
64 м²
€ 180,000
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Параметры недвижимости в Kavala Prefecture, Греция
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