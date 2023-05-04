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Квартиры в Kavala Prefecture, Греция

Кавала
275
Тасос
6
Элефтеруполис
3
Квартира В архив
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170 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2
€ 68,400
Квартира 3 комнаты в Элефтеруполис, Греция
Квартира 3 комнаты
Элефтеруполис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 1
€ 120,000
Квартира 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 1
€ 195,000
Квартира 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 3
€ 200,000
Квартира 2 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1
€ 135,000
Квартира 4 комнаты в Nea Iraklitsa, Греция
Квартира 4 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
€ 300,000
Квартира 3 комнаты в Agios Andreas, Греция
Квартира 3 комнаты
Agios Andreas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€ 195,000
Квартира 3 комнаты в Agios Andreas, Греция
Квартира 3 комнаты
Agios Andreas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€ 195,000
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 2
€ 190,000
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€ 160,000
Квартира 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 2
€ 177,000
Квартира 2 комнаты в Amygdaleonas, Греция
Квартира 2 комнаты
Amygdaleonas, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
€ 154,300
Квартира 2 комнаты в Nea Iraklitsa, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
€ 220,000
Квартира 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Квартира 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1
€ 125,000
Квартира 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Квартира 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 145,000
Квартира 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Квартира 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€ 300,000
Квартира 2 комнаты в Nea Iraklitsa, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1
€ 160,000
Квартира 2 комнаты в Nea Iraklitsa, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 180,000
Квартира 2 комнаты в Nea Iraklitsa, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€ 220,000
Квартира 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Квартира 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1
€ 125,000
Квартира 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Квартира 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 135,000
Квартира 2 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2
€ 139,000
Квартира 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
€ 59,000
Квартира 15 комнат в Palio, Греция
Квартира 15 комнат
Palio, Греция
Комнаты 15
Площадь 1 050 м²
€ 2,700,000
Квартира 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€ 30,000
Квартира 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4
€ 125,000
Квартира 6 комнат в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 6 комнат
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 476 м²
€ 480,000
Квартира 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Квартира 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€ 270,000
Квартира 2 комнаты в Nea Iraklitsa, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1
€ 160,000
Квартира 1 комната в Nea Iraklitsa, Греция
Квартира 1 комната
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 180,000

Параметры недвижимости в Kavala Prefecture, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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