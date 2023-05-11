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Виллы с видом на море в Катерини, Греция

Коринос
4
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5 объектов найдено
Вилла 10 спален в Nea Trapezounta, Греция
Вилла 10 спален
Nea Trapezounta, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 467 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Вилла 6 спален в Peristasi, Греция
Вилла 6 спален
Peristasi, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 3 спальни в Olympiaki Akti Beach, Греция
Вилла 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 370,000
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из 2…
Вилла 4 спальни в Коринос, Греция
Вилла 4 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 6 спален в Peristasi, Греция
Вилла 6 спален
Peristasi, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 390,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…

Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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