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Таунхаусы с видом на море в Катерини, Греция

Коринос
6
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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Ganochora, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ganochora, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 176,000
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Таунхаус 7 спален в Neokesaria, Греция
Таунхаус 7 спален
Neokesaria, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 2
€ 98,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 3 спальни в Olympiaki Akti Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…

Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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