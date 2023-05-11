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Таунхаусы с видом на горы в Катерини, Греция

Коринос
6
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13 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Olympiaki Akti Beach, Греция
Таунхаус 4 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 4 спальни в Paleo Keramidi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Paleo Keramidi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 90,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Таунхаус 6 комнат в Nea Chrani, Греция
Таунхаус 6 комнат
Nea Chrani, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 4
€ 279,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 0 уровня…
Таунхаус 3 спальни в Ganochora, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ganochora, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 176,000
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Таунхаус 7 спален в Neokesaria, Греция
Таунхаус 7 спален
Neokesaria, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 2
€ 98,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 5 спален в Nea Chrani, Греция
Таунхаус 5 спален
Nea Chrani, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
Таунхаус 4 спальни в Svoronos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Svoronos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 3 спальни в Коринос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 3 спальни в Kato Agios Ioannis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Agios Ioannis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 2 спальни в Kato Agios Ioannis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kato Agios Ioannis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 199,900
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 3 спальни в Коринос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 4 спальни в Nea Chrani, Греция
Таунхаус 4 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 99,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 3 спальни в Коринос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…

Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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