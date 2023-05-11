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Жильё с бассейном в Катерини, Греция

Коринос
36
Kallithea
14
Peristasi
12
4 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Olympiaki Akti Beach, Греция
Вилла 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 370,000
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из 2…
Коттедж 4 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
Вилла 4 спальни в Nea Chrani, Греция
Вилла 4 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Вилла 6 спален в Kato Agios Ioannis, Греция
Вилла 6 спален
Kato Agios Ioannis, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…

Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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