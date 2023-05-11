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Жильё с видом на море в Катерини, Греция

Коринос
36
Kallithea
14
Peristasi
12
28 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Коринос, Греция
Квартира 2 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 49,900
Продается квартира площадью 67 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Коттедж 2 спальни в Sevasti, Греция
Коттедж 2 спальни
Sevasti, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Квартира 1 спальня в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 110,000
Продается квартира площадью 40 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Коттедж 3 спальни в Neokesaria, Греция
Коттедж 3 спальни
Neokesaria, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 130,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 3 спальни в Ganochora, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ganochora, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 176,000
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Таунхаус 7 спален в Neokesaria, Греция
Таунхаус 7 спален
Neokesaria, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 2
€ 98,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Коттедж 5 комнат в Коринос, Греция
Коттедж 5 комнат
Коринос, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Квартира 5 комнат в Kallithea, Греция
Квартира 5 комнат
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Этаж 3/1
€ 160,000
Продается квартира площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Вилла 10 спален в Nea Trapezounta, Греция
Вилла 10 спален
Nea Trapezounta, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 467 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Вилла 6 спален в Peristasi, Греция
Вилла 6 спален
Peristasi, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 3 спальни в Olympiaki Akti Beach, Греция
Вилла 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 370,000
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из 2…
Коттедж 6 спален в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 6 спален
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Таунхаус 3 спальни в Olympiaki Akti Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Коттедж 2 спальни в Nea Chrani, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 2 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 272 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Вилла 4 спальни в Коринос, Греция
Вилла 4 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 2 спальни в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 2 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 10 спален в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 10 спален
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
€ 800,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 670 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальни в Nea Chrani, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 75,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спален в Kato Agios Ioannis, Греция
Коттедж 5 спален
Kato Agios Ioannis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 209,900
Продается 3-этажный коттедж площадью 370 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Вилла 6 спален в Peristasi, Греция
Вилла 6 спален
Peristasi, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 390,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
Коттедж 2 спальни в Elatochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Elatochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни в Nea Chrani, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
Коттедж 4 спальни в Paleo Keramidi, Греция
Коттедж 4 спальни
Paleo Keramidi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 5 спален в Kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
Kallithea, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…

Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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