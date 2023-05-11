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Жильё с видом на горы в Катерини, Греция

Коринос
36
Kallithea
14
Peristasi
12
106 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Olympiaki Akti Beach, Греция
Таунхаус 4 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 4 спальни в Paleo Keramidi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Paleo Keramidi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 90,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Квартира 3 спальни в Nea Chrani, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат -3
Этаж 1/1
€ 120,000
Продается квартира площадью 151 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 2 спальни в Nea Chrani, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 110,000
Продается квартира площадью 108 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
Коттедж 3 спальни в Ganochora, Греция
Коттедж 3 спальни
Ganochora, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 145,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Квартира 2 спальни в Nea Chrani, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 104 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Коттедж 3 комнаты в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 3 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 150,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 3 спальни в Kato Agios Ioannis, Греция
Коттедж 3 спальни
Kato Agios Ioannis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 299,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 2 спальни в Nea Chrani, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 154,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверт…
Квартира 2 спальни в Nea Chrani, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 154,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
Коттедж 3 спальни в Ganochora, Греция
Коттедж 3 спальни
Ganochora, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Таунхаус 6 комнат в Nea Chrani, Греция
Таунхаус 6 комнат
Nea Chrani, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 4
€ 279,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 0 уровня…
Коттедж 5 спален в Nea Chrani, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Chrani, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 215,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни в Andromachi, Греция
Коттедж 4 спальни
Andromachi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 215,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Коттедж 3 спальни в Neokesaria, Греция
Коттедж 3 спальни
Neokesaria, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 130,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 3 спальни в Ganochora, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ganochora, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 176,000
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Таунхаус 7 спален в Neokesaria, Греция
Таунхаус 7 спален
Neokesaria, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 2
€ 98,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Коттедж 4 спальни в Nea Chrani, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Квартира 1 комната в Kallithea, Греция
Квартира 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается квартира площадью 0 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и с…
Квартира 18 комнат в Kallithea, Греция
Квартира 18 комнат
Kallithea, Греция
Комнаты 18
Количество этажей 5
€ 680,000
Продается квартира площадью 520 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Квартира 4 спальни в Коринос, Греция
Квартира 4 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 150,000
Продается квартира площадью 155 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 1 комната в Kallithea, Греция
Квартира 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается квартира площадью 0 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и с…
Коттедж 3 комнаты в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 3 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Квартира 3 комнаты в Коринос, Греция
Квартира 3 комнаты
Коринос, Греция
Комнаты 3
Этаж 2/1
€ 100,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 15 комнат в Коринос, Греция
Квартира 15 комнат
Коринос, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 2
€ 650,000
Продается квартира площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Квартира 2 спальни в Svoronos, Греция
Квартира 2 спальни
Svoronos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 138,000
Продается квартира площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
Квартира 2 спальни в Svoronos, Греция
Квартира 2 спальни
Svoronos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 143,000
Продается квартира площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверт…
Квартира 1 спальня в Svoronos, Греция
Квартира 1 спальня
Svoronos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 63,000
Продается квартира площадью 46 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
Квартира 2 спальни в Svoronos, Греция
Квартира 2 спальни
Svoronos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 143,000
Продается квартира площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверт…
Квартира 1 спальня в Ganochora, Греция
Квартира 1 спальня
Ganochora, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 67,000
Продается квартира площадью 53 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…

Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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