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Коттеджи с бассейном в Катерини, Греция

Коринос
19
Peristasi
8
Kallithea
4
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…

Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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