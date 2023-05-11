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Коттеджи с видом на море в Катерини, Греция

Коринос
19
Peristasi
8
Kallithea
4
Коттедж В архив
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17 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Sevasti, Греция
Коттедж 2 спальни
Sevasti, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Коттедж 3 спальни в Neokesaria, Греция
Коттедж 3 спальни
Neokesaria, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 130,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 комнат в Коринос, Греция
Коттедж 5 комнат
Коринос, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 6 спален в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 6 спален
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни в Nea Chrani, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 2 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 272 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 2 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 10 спален в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 10 спален
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
€ 800,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 670 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальни в Nea Chrani, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 75,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спален в Kato Agios Ioannis, Греция
Коттедж 5 спален
Kato Agios Ioannis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 209,900
Продается 3-этажный коттедж площадью 370 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни в Elatochori, Греция
Коттедж 2 спальни
Elatochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни в Nea Chrani, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
Коттедж 4 спальни в Paleo Keramidi, Греция
Коттедж 4 спальни
Paleo Keramidi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 5 спален в Kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
Kallithea, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…

Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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