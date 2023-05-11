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Коттеджи с видом на горы в Катерини, Греция

Коринос
19
Peristasi
8
Kallithea
4
Коттедж В архив
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50 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Ganochora, Греция
Коттедж 3 спальни
Ganochora, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 145,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Коттедж 3 комнаты в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 3 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 150,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 3 спальни в Kato Agios Ioannis, Греция
Коттедж 3 спальни
Kato Agios Ioannis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 299,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Ganochora, Греция
Коттедж 3 спальни
Ganochora, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Коттедж 5 спален в Nea Chrani, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Chrani, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 215,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни в Andromachi, Греция
Коттедж 4 спальни
Andromachi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 215,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Коттедж 3 спальни в Neokesaria, Греция
Коттедж 3 спальни
Neokesaria, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 130,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни в Nea Chrani, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 комнаты в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 3 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 4 спальни в Peristasi, Греция
Коттедж 4 спальни
Peristasi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
Коттедж 3 спальни в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спален в Nea Chrani, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Chrani, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 200,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 201 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 6 спален в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 6 спален
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни в Nea Chrani, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Chrani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни в Kato Agios Ioannis, Греция
Коттедж 4 спальни
Kato Agios Ioannis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
Коттедж 9 спален в Peristasi, Греция
Коттедж 9 спален
Peristasi, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 540 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 2 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 2 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 85,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 113 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальни в Sevasti, Греция
Коттедж 4 спальни
Sevasti, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 87 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 6 спален в Коринос, Греция
Коттедж 6 спален
Коринос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 1 комната в Ganochora, Греция
Коттедж 1 комната
Ganochora, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 70,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Коттедж 3 спальни в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 83,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коттедж 2 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
Коттедж 7 спален в Коринос, Греция
Коттедж 7 спален
Коринос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…

Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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