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Квартиры с видом на море в Катерини, Греция

Kallithea
10
Коринос
7
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Коринос, Греция
Квартира 2 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 49,900
Продается квартира площадью 67 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 1 спальня в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 110,000
Продается квартира площадью 40 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 5 комнат в Kallithea, Греция
Квартира 5 комнат
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Этаж 3/1
€ 160,000
Продается квартира площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…

Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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