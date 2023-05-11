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Коттеджи в Кастория, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 6 спален в Maniaki, Греция
Коттедж 6 спален
Maniaki, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 330,000
Коттедж 4 спальни в Polykarpi, Греция
Коттедж 4 спальни
Polykarpi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 95,000
Коттедж 5 спален в дим Кастория, Греция
Коттедж 5 спален
дим Кастория, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 400,000
Коттедж 6 спален в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 6 спален
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 157,500
Коттедж 5 спален в Chloi, Греция
Коттедж 5 спален
Chloi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 230,000
Коттедж 4 спальни в Lavdas, Греция
Коттедж 4 спальни
Lavdas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 640,000

Параметры недвижимости в Кастория, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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